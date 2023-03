Amici 2023: Angelina punta alla vittoria, Wax e Cricca sul podio dei bookie

ROMA – E’ Angelina la favorita dei bookmaker per la vittoria di “Amici”, il talent show di Maria De Filippi che domani sera approderà alla fase finale: la giovane cantante (figlia di Mango e di Laura Valente, ex Matia Bazar) è in cima al tabellone di Stanleybet.it a 2 volte la scommessa, davanti a Wax – nome d’arte del cantautore Matteo Lucido – che insegue a 3,50. Terzo posto in lavagna per un altro cantante, Giovanni Cricca, che si gioca a 4 volte la posta. Ai piedi del podio, a 4,50, si piazza Aaron – stessa quota per la ballerina Isobel – mentre per la vittoria del rappert Piccolo G si sale a 10 volte la scommessa.