[Sicilia] Forza Italia. Deputati ARS “Caruso persona di esperienza e sensibilità”

“Il nostro vivissimo apprezzamento per la nomina di Marcello Caruso quale coordinatore della famiglia di Forza Italia in Sicilia.

Ci attendono sfide impegnative, sia sul piano del Governo regionale , sia in vista delle prossime scadenze elettorali. È importante che di fronte a queste sfide Forza Italia sia guidata da una persona di grande esperienza, competenza e sensibilità come Marcello, che siamo certi farà un ottimo lavoro col sostegno, al suo fianco, di tutti noi parlamentari e di tutte le realtà territoriali del partito.”

Lo dichiarano i deputati di Forza Italia all’assemblea regionale siciliana dopo la nomina di Marcello Caruso alla guida del partito in Sicilia.