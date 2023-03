Forza Italia Sicilia, Ternullo (FI): “Buon lavoro al nuovo coordinatore Caruso. Sono a disposizione per lavorare insieme al bene comune”

Palermo, 12/03/2023: “Al nuovo coordinatore regionale di Forza Italia in Sicilia, Marcello Caruso faccio i migliori auguri di buon lavoro. Come ho sempre fatto, anche adesso sono a disposizione del neo Coordinatore e di tutto il movimento di Forza Italia in Sicilia, per lavorare insieme in favore del territorio e dei nostri concittadini”. Lo afferma la senatrice di Forza Italia, Daniela Ternullo a seguito della nomina di Marcello Caruso come nuovo coordinatore del partito in Sicilia.