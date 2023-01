[Sicilia] Indagine Interporti. Pellegrino (FI) “Fiducia in Marco Falcone”

“Sono certo che l’Assessore Marco Falcone potrà chiarire nelle sedi opportune la correttezza del proprio operato, nella vicenda che lo vede indagato a Catania per presunte indebite interferenze su questioni interne alla Società Interporti.

Non posso che esortarlo a proseguire con la solita passione e competenza il prezioso lavoro che da assessore all’Economia sta svolgendo in questi mesi al fianco del Presidente Schifani, per dare risposte alle emergenze e alle necessità della nostra Regione.”

Lo dichiara il capogruppo di Forza Italia all’ARS, on.le Stefano Pellegrino.