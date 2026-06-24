25 Giugno 2026
Home Rifiuti, Di Paola (M5S): “Discarica Timpazzo, fallimentare quanto i termovalorizzatori di Schifani”

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