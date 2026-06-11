11 Giugno 2026
Home Inaugurata con successo al “Centro d’arte Raffaello” la bipersonale “Custodi dell’invisibile” dedicata a Mario Schifano e Dario Schelfi e curata da Tanino Bonifacio. Opere in mostra fino al 20 giugno

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