“Investire nell’infanzia, investire nelle periferie” il tema dell’edizione di quest’anno dell’evento, uno spazio di confronto con esperti, giovani, rappresentanti delle istituzioni, del mondo della cultura e del terzo settore per condividere proposte e iniziative

Torna il 21 maggio a Roma IMPOSSIBILE 2026, la terza edizione della biennale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza organizzata da Save the Children a partire dal 2022. L’edizione di quest’anno sarà dedicata al tema “Investire nell’infanzia, investire nelle periferie” e vedrà la partecipazione di ragazze e ragazzi, esperte ed esperti, rappresentanti delle istituzioni, del terzo settore, del mondo della cultura e dell’impresa, coinvolti in un confronto su proposte e iniziative concrete per affrontare la sfida delle disuguaglianze urbane che impediscono a bambine, bambini e adolescenti di accedere e godere pienamente dei propri diritti nel nostro Paese.



Nel corso dell’appuntamento, che si svolgerà a partire dalle 9:00 presso l’Acquario Romano (Piazza Manfredo Fanti), verrà presentata una ricerca inedita sulle “periferie dei bambini”, realizzata dal Polo Ricerche dell’Organizzazione, con il supporto di un Comitato scientifico di esperti e un Comitato di indirizzo composto da ragazzi e ragazze di tutta Italia, coordinato dall’associazione giovanile Scomodo. Lo studio – che rappresenterà il cuore del dibattito e delle proposte di cambiamento – oltre a fotografare i fattori strutturali che determinano la marginalità nelle periferie delle 14 città metropolitane italiane e il loro impatto sullo sviluppo e sul benessere di bambine, bambini e adolescenti, evidenzia risorse, competenze e potenzialità inespresse dei territori. La ricerca si compone di una mappatura delle periferie dei bambini e dell’offerta educativa, sviluppata in collaborazione con ISTAT, affiancata da un’indagine campionaria – che ha coinvolto circa 2.000 studenti e studentesse delle 14 città metropolitane – e affondi qualitativi in quattro territori realizzati da ragazzi e ragazze, oltre a un approfondimento sugli investimenti e le politiche urbane realizzato in collaborazione con l’Università Bocconi.



“Non c’è nessuna insita impossibilità nel salvare i bambini del mondo. È impossibile solo se ci rifiutiamo di farlo”, diceva un secolo fa Eglantyne Jebb, la fondatrice di Save the Children, l’Organizzazione che da oltre 100 anni lotta per salvare le bambine e i bambini a rischio e garantire loro un futuro. Ed è proprio ispirandosi alle sue parole che IMPOSSIBILE – giunto quest’anno alla sua terza edizione – vuole essere non solo uno spazio di confronto tra diverse realtà ma un laboratorio strategico per trasformare le aree marginali in quartieri di innovazione sociale, dove politiche inclusive e sostenibilità possono davvero rappresentare un fattore decisivo di cambiamento per il futuro di ogni bambina e bambino.



IMPOSSIBILE 2026 inizierà la mattina del 21 maggio all’Acquario Romano con la sessione plenaria, alla quale interverranno diversi rappresentanti del mondo delle istituzioni, del terzo settore, delle imprese, della cultura, oltre a ragazzi e ragazze che vivono quotidianamente le periferie. Nel pomeriggio si svolgeranno in collaborazione con ANCI, i “Dialoghi Possibili”, un format di co-progettazione che prevede tre tavoli di lavoro paralleli, con istituzioni, esperti tematici, terzo settore, imprese e giovani che hanno contribuito a orientare la ricerca, insieme per definire proposte comuni su temi come la rigenerazione urbana, sociale ed educativa, il protagonismo dei giovani e il ruolo della cultura per un cambiamento reale, che superi gli stereotipi e restituisca voce a ragazze e ragazzi che abitano le periferie. Saranno loro i protagonisti dei Dialoghi, raccontando i territori dal loro punto di vista e mettendo sul tavolo idee, riflessioni e proposte elaborate lungo un percorso di coinvolgimento iniziato nei mesi precedenti all’evento, e agendo come portavoce di visioni, buone pratiche e soluzioni concrete, in dialogo con decisori politici e altri attori.



Save the Children è da sempre impegnata nella promozione e nella tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, in Italia e nel mondo, con particolare attenzione al contrasto delle disuguaglianze sociali, educative e territoriali. Attraverso progetti come i Punti Luce – 27 centri educativi gratuiti che Save the Children ha sviluppato in tutta Italia a partire dal 2014 – e i programmi di innovazione sociale e di sostegno alle comunità educanti, l’Organizzazione lavora ogni giorno nei territori, in collaborazione con le realtà locali, per garantire opportunità educative, culturali e di partecipazione a bambini, bambine e adolescenti, nella convinzione che investire nei minori, sin dall’infanzia, significhi investire nella qualità della democrazia e nel futuro delle città.



Per ogni approfondimento su IMPOSSIBILE 2026 https://www.savethechildren.it/cosa-facciamo/campagne/impossibile-2026

