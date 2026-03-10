21.Cortinametraggio annunciati gli altri giurati: Ricky Memphis, Jerry Calà, Carolina Sala, Christian Marazziti, Roberto Proia, Claudio Falconi, Emanuele Vicorito

A pochi giorni dal via, Cortinametraggio, definito negli anni la boutique dei festival e del cinema, svela altri nomi delle giurie della sua nuova edizione, in programma dal 23 al 29 marzo 2026 nella cornice unica di Cortina d’Ampezzo. Il festival fondato e presieduto da Maddalena Mayneri che vede alla direzione artistica Niccolò Gentili e il regista Aldo Iuliano, continua così a costruire un incontro tra autori, interpreti, produttori e critici, unendo generazioni e sensibilità diverse attorno al racconto breve.

Dopo i primi annunci delle scorse settimane arrivano ora i nuovi nomi che completano ufficialmente il parterre dei giurati.

La nuova edizione del festival potrà contare su una giuria ampia, autorevole e trasversale, capace di rappresentare diverse anime dell’industria cinematografica italiana: dalla regia alla produzione, dall’interpretazione alla distribuzione.

Tra i giurati figura il regista Emanuele Vicorito, vincitore della scorsa edizione con il corto A Domani, presenza che rafforza il legame tra il festival e i talenti che negli anni ne hanno segnato il percorso. Accanto a lui Claudio Falconi, produttore e Head of Local Content di Wildside, una delle realtà più influenti nel panorama audiovisivo italiano.

Porta la sua esperienza anche Roberto Proia, responsabile delle produzioni di Eagle Pictures, protagonista negli ultimi anni di importanti progetti cinematografici. Con lui l’attrice Carolina Sala, tra i volti più interessanti della nuova generazione, recentemente protagonista nel film L’Infinito di Umberto Contarello.

A concludere, tre personalità molto amate dal pubblico e profondamente legate al mondo dello spettacolo e della commedia italiana: Ricky Memphis, Jerry Calà e Christian Marazziti, interpreti capaci di attraversare cinema, televisione e teatro con uno sguardo sempre attento al racconto popolare.

Completa il quadro la Giuria OBE, con Anna Vitiello, Direttrice Scientifica di OBE – Osservatorio Branded Entertainment, chiamata a valutare i progetti della sezione dedicata al branded entertainment, sempre più centrale nel dialogo tra cinema, comunicazione e industria.

L’edizione 2026 di Cortinametraggio si aprirà il 23 marzo con una serata inaugurale speciale al leggendario VIP Club, uno dei luoghi simbolo della mondanità di Cortina.

Il locale divenne celebre in tutta Italia anche grazie al film Vacanze di Natale, diretto da Carlo Vanzina, che nel 1983 scelse proprio questo club per alcune delle scene più iconiche della pellicola. Qui i protagonisti del film si ritrovavano dopo una giornata sulle piste da sci per cantare e ballare al ritmo del pianista Billo, interpretato da Jerry Calà, in sequenze entrate ormai nell’immaginario collettivo del cinema italiano.

