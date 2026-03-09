Superenalotto, sfiorato il “6” a Castellamare del Golfo: centrato un “5” da oltre 35mila euro
Sicilia in festa con il Superenalotto. Nel concorso di sabato 7 marzo, come riporta Agipronews, vinti 35.169,84 euro a Castellamare del Golfo, in provincia di Trapani, presso il Tabacchi Amati in via Leonardo da Vinci, 30.
L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 10 marzo, sale a 132,1 milioni di euro.