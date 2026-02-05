ICE OUT! LA STREET ARTIST LAIKA CONTRO LA PRESENZA DEGLI AGENTI USA AI GIOCHI OLIMPICI INVERNALI

Roma, 5 febbraio 2026. Alla vigilia della giornata di apertura dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026 è apparsa, davanti alla sede del CONI in viale Tiziano a Roma, la nuova e provocatoria opera della street artist Laika, dal titolo “ICE OUT!.”

Il poster ritrae un agente dell’ICE che spara a uno ski jumper e una montagna rovesciata con il logo dei Giochi Olimpici, in cui il cerchio rosso si trasforma in un mirino.

“La presenza dell’agenzia anti-immigrazione è inammissibile“, dichiara l’artista. “Negli ultimi mesi tutto il mondo ha visto il suo vero volto: squadracce alle dipendenze di Trump, razziste e violente, che compiono veri e propri rastrellamenti in stile Gestapo. Sono coloro che hanno sparato in volto a Renee Good, che hanno crivellato di colpi l’infermiere Alex Pretti e che hanno arrestato Liam Conejos Ramos, un bambino di soli cinque anni”.

Secondo Laika, con la presenza dell’ICE ai Giochi si uccidono valori fondamentali della Carta Olimpica, come la solidarietà e la lotta alle discriminazioni, valori che affermano il principio secondo cui lo sport è al servizio dello sviluppo armonico dell’uomo, per favorire l’avvento di una società pacifica impegnata a difendere la dignità umana.

L’artista conclude con una critica al presidente del CONI, Giovanni Malagò e del CIO Kirsty Coventry: “Mi fa rabbia che il CIO e CONI non abbiano preso una posizione netta e coerente con i propri valori e si siano girati dall’altra parte minimizzando la questione in quanto competenza esclusiva degli Stati e dei governi. Oggi tutto il mondo dello sport, e non solo, sta alzando la voce: non c’è spazio per razzismo, violenza o per chi minaccia la democrazia. La ‘magia dello spirito olimpico’ passa anche da questo”.

L’artista conclude poi lanciando un appello a partecipare numerosi alla manifestazione “Mobilitiamo la città – ICE OUT” indetta per domani 6 febbraio a Milano (h. 9.30, Piazza Leonardo da Vinci).