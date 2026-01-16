



Palermo, 16/01/2025. “Fatta salva la presunzione di innocenza, doverosa in casi come questo, non possiamo che constatare, con enorme amarezza, che la richiesta di arresto per il deputato di Forza Italia Michele Mancuso per corruzione rappresenti l’ennesimo sonoro schiaffo alla maggioranza e alla credibilità del governo Schifani, già ai minimi termini anche per l’assoluta inefficacia della sua azione.

È certo che un andazzo del genere non è assolutamente tollerabile e dovrebbe indurre a mettere una pietra tombale su storture come i maxi-emendamenti, cui il M5S è sempre stato nettamente contrario. Episodi del genere, inoltre, dovrebbero fungere da ulteriore collante e stimolo per le forze alternative al centrodestra a dare finalmente un nuovo governo alla nostra martoriata Sicilia”.

Lo afferma il coordinatore regionale per la Sicilia del M5S Nuccio Di Paola

