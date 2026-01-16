18 Gennaio 2026
Di Paola (M5S): "Nuovo indagato nella maggioranza è l'ennesimo colpo alla credibilità del governo. Forze alternative a Schifani accelerino per dare un nuovo esecutivo alla Sicilia"

CORRUZIONE, D’ORSO (M5S): NORDIO DICA SE INCHIESTA MANCUSO E’ PER MAZZETTA MODESTISSIMA

16 Gennaio 2026
On. Ida Carmina basta guerre per l’ECUA, non possono pagare gli studenti le beghe politiche

16 Gennaio 2026
SICILIA, ON. IDA CARMINA (M5S): CULTURA DELLA TANGENTE UMILIA ISTITUZIONI E TRADISCE CITTADINI

16 Gennaio 2026

Palermo – A Spazio Cultura “Il primo brigante”

17 Gennaio 2026
CNA Cinema e Audiovisivo: presentato il Bando MEDIA “Co-development” di Europa Creativa

17 Gennaio 2026
CNA Fita: Cancellato il divieto di compensazione delle accise. Sventata la crisi di liquidità dell’autotrasporto

17 Gennaio 2026
Calunnia contro Giraudo. Chiesto il processo per Lady Golpe

17 Gennaio 2026