Anci, la Finanziaria regionale e le priorità dei Comuni siciliani

Domani alle 10,30 conferenza stampa all’Ars

Palermo – Cosa si aspettano i Comuni siciliani dalla Finanziaria? Le principali esigenze dei territori, il possibile impatto delle misure in discussione all’Assemblea regionale e le conseguenze della mancanza, nella manovra, di alcuni provvedimenti indispensabili per la quantità e qualità dei servizi essenziali dei cittadini saranno al centro della conferenza stampa:

domani alle 10,30

nella sala stampa dell’Ars

Interverranno il presidente e il segretario generale dell’Anci Sicilia, Paolo Amenta e Mario Emanuele Alvano.

Palermo, 9 dicembre ’25