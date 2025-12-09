Anci, la Finanziaria regionale e le priorità dei Comuni siciliani
Domani alle 10,30 conferenza stampa all’Ars
Palermo – Cosa si aspettano i Comuni siciliani dalla Finanziaria? Le principali esigenze dei territori, il possibile impatto delle misure in discussione all’Assemblea regionale e le conseguenze della mancanza, nella manovra, di alcuni provvedimenti indispensabili per la quantità e qualità dei servizi essenziali dei cittadini saranno al centro della conferenza stampa:
domani alle 10,30
nella sala stampa dell’Ars
Interverranno il presidente e il segretario generale dell’Anci Sicilia, Paolo Amenta e Mario Emanuele Alvano.
