Infanzia: domani a Roma l’incontro “Periferie: dove cresce il futuro” promosso da Save the Children

Domani, venerdì 5 dicembre, a partire dalle 10 presso la Sala Crestini, ISMA (Via della Guglia, 69/a), si svolgerà l’incontro “Periferie: dove cresce il futuro”, promosso da Save the Children, l’Organizzazione che da oltre 100 anni lotta per salvare le bambine e i bambini a rischio e garantire loro un futuro.

All’evento, moderato dal giornalista Andrea Pennacchioli, dopo il saluto di Daniela Fatarella, Direttrice generale di Save the Children, interverranno Vittoria Baldino (Commissione Affari costituzionali della Camera dei Deputati), Giuseppe Battaglia (Assessore alle Periferie del Comune di Roma), Alessandro Battilocchio (Presidente Commissione Parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie), Caterina Boca (Caritas), Mauro Casinghini (Presidenza del Consiglio dei Ministri), Stella Cervogni (Comunità di Sant’Egidio), Enrico Giovannini (Direttore scientifico dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile), Simone Gullà (Comitato Giovani di Ostia Ponente di Save the Children), Paolo Lozzi (Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Ennio Morricone” di Roma), Veronica Nicotra (Segretario generale ANCI), Marco Rossi-Doria (Presidente di Con i Bambini), Pisana Posocco (Docente di architettura presso la Sapienza Università di Roma, membro del gruppo G124 di Renzo Piano), Marco Sarracino (Vicepresidente della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati), Andrea Valcalda (Consigliere Delegato e Segretario Generale di Enel Cuore Onlus) e Filiberto Zaratti (Commissione Parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie). Interverranno inoltre Giorgia D’Errico, Direttrice Relazioni Istituzionali di Save the Children, Antonella Inverno, Responsabile Area Ricerca, Analisi e Formazione dell’Organizzazione e Annapaola Specchio, Responsabile Area di Innovazione sociale.