Comunicati Stampa “IL ROMANZO SICILIANO” Redazione 20 Novembre 2025 ERSU FESTIVAL dal 13 NOV al 2 DIC 2025 DataOraEvento / RelatoreGIOVEDÌ 13 NOVEMBREore 16:00Marina Castiglione condividi su: Post navigation Previous Articolo precedente Related Stories Comunicati Stampa 20 Novembre 2025 Part-time negli enti locali, Csa-Cisal a Commissione Bilancio Ars: “Aumentare le ore a 15 mila lavoratori” Comunicati Stampa Part-time negli enti locali, Csa-Cisal a Commissione Bilancio Ars: “Aumentare le ore a 15 mila lavoratori” 20 Novembre 2025 Sicilia: Agricoltore muore a Menfi schiacciato dal trattore. Federacma: “Tragedie che si ripetono, servono prevenzione e revisione obbligatoria” Comunicati Stampa Sicilia: Agricoltore muore a Menfi schiacciato dal trattore. Federacma: “Tragedie che si ripetono, servono prevenzione e revisione obbligatoria” 20 Novembre 2025