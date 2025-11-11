



Palermo, 11/11/2025. “L’assenza del presidente Schifani alla presentazione della relazione annuale della Commissione Antimafia è gravissima e non è certo giustificabile con i soliti impegni istituzionali. Questa importante seduta era concordata da tempo e, al limite, poteva anche essere rinviata. La verità è che, ancora una volta, il presidente non ha voluto metterci la faccia, specialmente in questo momento in cui il suo governo è pesantemente interessato dalle sconvolgenti notizie che arrivano dalla Procura della Repubblica”.

Lo afferma il capogruppo del Movimento 5 Stelle all’Ars, Antonio De Luca.

“Schifani – continua De Luca – non ha avuto il coraggio di affrontare il Parlamento in occasione di crisi ingenerata da un partito con cui aveva stretto un solido patto elettorale, ma che per etica non doveva nemmeno accogliere tra quelli della sua maggioranza. Lo aspettiamo comunque in Aula. Schifani non avrà sempre improcrastinabili e importantissimi impegni istituzionali da accampare come scusa. La legislatura non è ancora finita, a meno che il Presidente non decida di dimettersi, cosa che noi e gran parte dei siciliani gli consigliamo fortemente”.

condividi su: