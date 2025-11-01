2 Novembre 2025
Home Di Paola (M5S): “Il centrodestra distrugge le nostre misure, poi le copia: dopo il reddito di cittadinanza camuffato, Schifani vara bonus per l’edilizia. Ma tutto resta un disastro”

Related Stories

PONTE STRETTO, FEDE (M5S): 30 ANNI DI PARLAMENTO E DA GASPARRI ANCORA SFONDONI DA PRINCIPIANTE

PONTE STRETTO, FEDE (M5S): 30 ANNI DI PARLAMENTO E DA GASPARRI ANCORA SFONDONI DA PRINCIPIANTE

1 Novembre 2025
Concorsi: Chinnici (PD Sicilia), evidentemente l’assessore Messina non ha letto l’interrogazione

Concorsi: Chinnici (PD Sicilia), evidentemente l’assessore Messina non ha letto l’interrogazione

1 Novembre 2025
Riforma Giustizia. Pellegrino (FI) “Un passo a favore di tutti e non contro qualcuno”

Riforma Giustizia. Pellegrino (FI) “Un passo a favore di tutti e non contro qualcuno”

1 Novembre 2025

Leggi anche

Scuola: Flc Cgil Siracusa, vittoria schiacciante nelle elezioni del Fondo Espero

Scuola: Flc Cgil Siracusa, vittoria schiacciante nelle elezioni del Fondo Espero

1 Novembre 2025
Scuola: Elezioni Fondo Espero, grande risultato in Sicilia per la Flc con oltre il 30% dei consensi

Scuola: Elezioni Fondo Espero, grande risultato in Sicilia per la Flc con oltre il 30% dei consensi

1 Novembre 2025
Di Paola (M5S): “Il centrodestra distrugge le nostre misure, poi le copia: dopo il reddito di cittadinanza camuffato, Schifani vara bonus per l’edilizia. Ma tutto resta un disastro”

Di Paola (M5S): “Il centrodestra distrugge le nostre misure, poi le copia: dopo il reddito di cittadinanza camuffato, Schifani vara bonus per l’edilizia. Ma tutto resta un disastro”

1 Novembre 2025
PONTE STRETTO, FEDE (M5S): 30 ANNI DI PARLAMENTO E DA GASPARRI ANCORA SFONDONI DA PRINCIPIANTE

PONTE STRETTO, FEDE (M5S): 30 ANNI DI PARLAMENTO E DA GASPARRI ANCORA SFONDONI DA PRINCIPIANTE

1 Novembre 2025