CARMINA (M5S): “BASTA SESSISMO NELLE ISTITUZIONI. E’ UNA BATTAGLIA COMUNE ! SOLIDARIETÀ A CRISTINA CIMINNISI!

“Il rossetto rosso, il modo di camminare, essere una donna curata e gradevole continuativo purtroppo ad essere adoperati per chi non ha altri mezzi per sminuire il valore, la competenza, la capacità di una donna che si impegna in politica . Le donne in politica – come Cristina Ciminnisi – sono la prova vivente che la forza, la competenza e la dignità non hanno bisogno di chiedere il permesso a nessuno.

Esprimo la mia totale solidarietà alla collega Cristina Ciminnisi, deputata dell’ARS, per il gravissimo episodio di sessismo e misoginia di cui è stata vittima durante il consiglio comunale di Paceco. Conosco bene questo intollerabile modo di fare nei confronti delle donne che fanno politica, per esserne stata vittima, specie durante gli anni della mia sindacatura.

Trovo inaccettabili le allusioni del consigliere Ricciardi sul rossetto rosso di Cristina, sul suo modo di camminare e sulla sua libertà di esprimersi.

Non si tratta di ‘battute da bar’, ma di un vero e proprio sessismo istituzionale: la dimostrazione che certi atteggiamenti patriarcali e stereotipi da anni ’50 sono ancora tragicamente diffusi anche nei luoghi in cui dovrebbe regnare il rispetto delle persone e delle idee.

È il solito schema: quando una donna è libera, fiera, competente e occupa un ruolo di responsabilità alla pari degli uomini, c’è sempre chi tenta di ridicolizzarla e di ridurla a un oggetto di scherno. Non possiamo più permetterlo. Chi confonde un’aula consiliare con uno spogliatoio deve rendersi conto che il tempo delle offese gratuite e della misoginia è finito. È solo uomini “piccini” non lo hanno ancora compreso.

A Cristina va il mio abbraccio e il mio sostegno: la sua battaglia contro la misoginia è la battaglia di tutte noi. “

Così con una nota la deputata del Movimento 5 Stelle, Ida Carmina.