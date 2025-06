De Luca (M5S): “Indagini su Galvagno rischiano di compromettere immagine Ars. Presidente riferisca in aula per rispetto istituzione e per chiarire quantomeno uso auto blu”

PALERMO, 27/06/2025. “Le indiscrezioni giornalistiche, che giorno dopo giorno aggiungono elementi all’indagine che vede coinvolti il presidente dell’Ars e il suo staff, stanno scuotendo l’intero Parlamento regionale, rischiando di comprometterne gravemente l’immagine. Il Parlamento non può assistere inerte a quanto accade. Per quanto poco Galvagno possa dire in questo momento delicato delle indagini, è doveroso che venga in aula a riferire, per rispetto dell’istituzione che rappresenta e per chiarire quantomeno sull’uso dell’auto blu, cosa sulla quale il Movimento 5 Stelle ha avuto sempre una posizione rigidissima per frenarne l’utilizzo disinvolto, già avvenuto nel recente passato. Una cosa è certa, sulla questione morale è doveroso tenere l’asticella sempre alta”.

Lo afferma il capogruppo del M5S all’Ars Antonio De Luca