Minacce a Schifani, Falcone (FI-PPE): «Siamo al suo fianco, non c’è spazio per odio nel dibattito pubblico»

Bruxelles, 22 maggio – «Desidero esprimere la mia piena e convinta solidarietà al Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani per le gravissime minacce di morte a lui rivolte. Si tratta di un gesto vile e inaccettabile, la violenza e l’odio non appartengono al nostro orizzonte di valori, né possono essere strumenti del dibattito pubblico». Lo afferma il vice capo delegazione di Forza Italia nel Gruppo PPE al Parlamento Europeo, Marco Falcone, a seguito delle notizie circa minacce di morte al presidente Schifani. «Le divergenze politiche, anche quando forti – prosegue Falcone – devono restare sempre nell’alveo del rispetto reciproco e del confronto civile. Confido nel lavoro delle autorità per fare luce sull’accaduto, e ribadisco la mia vicinanza personale e istituzionale al presidente Schifani, con l’augurio che possa continuare a svolgere con serenità il proprio incarico al servizio della Sicilia», conclude Falcone.

