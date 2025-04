[Sicilia] Tajani vicepresidente PPE. Caruso “Riconoscimento di qualità personali e ruolo di Forza Italia in Europa”

Il coordinatore regionale di Forza Italia in Sicilia, Marcello Caruso, esprime vive congratulazioni ad Antonio Tajani, vicepremier italiano e leader del partito, per la sua riconferma alla vicepresidenza del Partito Popolare Europeo, ottenuta con un ampio consenso di 438 voti durante il Congresso di Valencia.

«La riconferma di Antonio Tajani — dichiara Caruso — rappresenta un riconoscimento non solo dei suoi straordinari meriti umani, politici e istituzionali, ma anche del ruolo centrale che Forza Italia continua a svolgere nell’ambito del progetto europeo, incarnando valori liberali e popolari. Tajani incarna l’eccellenza italiana in Europa, unendo competenza, passione istituzionale e una visione capace di coniugare innovazione e tradizione».

Caruso sottolinea come questo risultato rafforzi ulteriormente il peso di Forza Italia all’interno del PPE, «evidenziandone l’impegno nel promuovere un’Europa unita, vicina ai cittadini e attenta alle sfide globali.La leadership di Tajani — prosegue — è un faro per chi crede in un’Europa delle opportunità, del dialogo e delle radici comuni. La sua riconferma è un segnale forte: Forza Italia non è solo un pilastro del centrodestra in Italia, ma un attore indispensabile nel costruire un futuro europeo liberale».

