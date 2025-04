10eLotto: a Spadafora (ME) colpo da 100mila euro

Festa a Spadafora, in provincia di Messina. Come riporta Agipronews, l’ultimo concorso del 10eLotto di martedì 29 aprile ha regalato un premio da 100mila euro – vincita più alta della giornata – grazie ad un 8 Doppio Oro in via Umberto I. Sempre in Sicilia, a Termini Imerese, in provincia di Palermo, vinti 5mila euro con un 7 Doppio Oro in piazza Alcide De Gasperi. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 13,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 1,35 miliardi da inizio anno.

