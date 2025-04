Da Bce nuovo taglio tassi, Falcone (FI-PPE): «Lavoriamo per sostenere domanda interna, bene politica monetaria espansiva»

«Impegno Popolari europei a difesa dell’economia reale»

Bruxelles, 17 apr – «La Bce viene incontro alle richieste del mondo produttivo europeo e decide oggi per un nuovo taglio dei tassi d’interesse. È una bella notizia. Da mesi noi popolari stiamo tenendo alta l’attenzione sulla politica monetaria UE, per superare vecchie impronte ideologiche e mettere al centro il sostegno alla domanda interna nell’economia continentale. Una logica della Bce più espansiva si fa carico di queste aspettative, determinando più opportunità di mercato e meno costi per le famiglie e le imprese». Così il vice capo delegazione di Forza Italia a Bruxelles, Marco Falcone, dopo il taglio dei tassi di interesse di altri 25 punti base operato dalla Banca centrale europea.

«Lo abbiamo ricordato più volte – sottolinea Falcone – in Commissione Econ al Parlamento Europeo: proprio le incertezze e le turbolenze geopolitiche in atto rafforzano

l’esigenza, per noi europei, di fare di più e meglio da soli, rimettendo in moto capitali e lavoro. Proseguiremo nel nostro impegno per politiche europee più vicine all’economia reale e alle persone, per liberare nuove risorse in favore di investimenti, competitività e, quindi, occupazione», conclude l’esponente azzurro.