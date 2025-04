Sanità, Ternullo (FI): “Approvato in Commissione mio emendamento per l’estensione dell’età pensionabile del personale docente del SSN. Un passo avanti per ridurre le liste d’attesa, soprattutto in Sicilia”

“Oggi in Commissione di merito è stato finalmente approvato l’emendamento a mia firma e dei collegi Silvestro e Occhiuto, sul quale Forza Italia ha lavorato con determinazione da tempo, anche presentandolo in precedenza sotto forma di Ordine del Giorno. Un risultato che sento di intestarmi in prima persona, insieme al gruppo parlamentare di Forza Italia, a testimonianza del nostro impegno concreto per il sistema sanitario, specie per la mia Sicilia.” Lo afferma la senatrice di Forza Italia, Daniela Ternullo.

L’emendamento prevede la possibilità, per il personale docente a tempo pieno strutturato nel Servizio Sanitario Nazionale, di richiedere la prosecuzione del servizio fino al compimento del 72° anno di età, entro il limite temporale del 31 dicembre 2026, in presenza di comprovate esigenze assistenziali o di attività di ricerca e formazione.

“Una misura fondamentale – spiega la Senatrice Ternullo – che permetterà di mantenere in servizio professionisti altamente qualificati, favorendo al contempo un passaggio di competenze ai giovani assunti. Il personale che usufruirà di questa estensione non potrà ricoprire ruoli dirigenziali o apicali, ma sarà chiamato a un impegno attivo e trasversale in favore delle nuove generazioni di professionisti”.

“Con questo intervento – conclude la Senatrice – vogliamo dare una risposta concreta alla cronica carenza di personale e alle lunghe liste d’attesa, in particolare nella sanità siciliana. Lavoriamo per garantire servizi efficienti, valorizzare il capitale umano e dare stabilità al sistema sanitario nazionale.”