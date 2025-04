Comune di Ancona e Save the Children hanno firmato oggi un Protocollo d’intesa con l’obiettivo di sviluppare strategie condivise per l’infanzia e l’adolescenza, in particolare per il contrasto alla povertà educativa e alla dispersione scolastica. Sotto l’egida del protocollo, nei prossimi due anni, saranno realizzate attività di informazione, sensibilizzazione e formazione in materia di minori, famiglia e istruzione, di contrasto alla disoccupazione giovanile attraverso il potenziamento delle competenze e il sostegno di talenti e aspirazioni delle ragazze e dei ragazzi. E ancora, iniziative per la promozione dei diritti di bambini e adolescenti attraverso la partecipazione e l’ascolto, contro la dispersione scolastica, con particolare attenzione alle situazioni di fragilità economica e sociale.

Sempre stamattina, presso la Sala Consiglio del Comune di Ancona è stato presentato l’Atlante dell’Infanzia (a rischio) di Save the Children, dal quale emerge che nelle Marche, il 21,2% dei minori di 18 anni vive in povertà relativa (rispetto ad una media nazionale del 22,2%), con una dispersione scolastica del 6,1%[1]. Nella provincia di Ancona, tra gli alunni delle classi III della scuola secondaria di primo grado, quasi uno su 5 (il 37,3%) non ha competenze numeriche adeguate e più di uno su tre (33,7%) non ha competenze alfabetiche adeguate (contro una media regionale, rispettivamente, del 35,6% e del 32%, ma meglio della media nazionale del 44,2% e del 38,5%). Sempre nella provincia di Ancona un giovane su 10 (il 10,2%) non studia e non lavora, un valore simile a quello osservato a livello regionale, dove la percentuale di NEET è pari al10,6%[2].

L’incontro di stamattina, dedicato alle sfide dell’infanzia e dell’adolescenza legate a un contesto di crescente fragilità sociale, presso la Sala Consiglio del Comune di Ancona, è avvenuto alla presenza di: Marco Battino, Assessore all’Università, Politiche giovanili, Sviluppo imprenditoriale, Economia della notte e Volontariato civico; Antonella Inverno, Capo Dipartimento ricerca e analisi di Save the Children; Enrico Serpieri, Capo Dipartimento Coesione territoriale di Save the Children; Paolo Lattanzio, Responsabile per la Coesione territoriale e sviluppo della strategia di Save the Children; Marianna Capecci, Referente per l’inclusione e il benessere psicologico dell’Università Politecnica delle Marche; Elisa Cionchetti, Referente rete territoriale della Cooperativa Polo9; Francesco Vernelli di Orienta Giovani; le ragazze e i ragazzi del Movimento Giovani per Save the Children.

“Con questo protocollo d’intesa tra Comune di Ancona e Save the Children potremo mettere in atto azioni concrete a sostegno dei bambini e soprattutto dei giovani del nostro territorio. In particolare, Net4Neet_2 (N4N_2) che presentiamo oggi pomeriggio all’interno dei centri giovanili comunali, riguarda proprio una fascia d’età di giovani che purtroppo non lavora e né studia. Si tratta di giovani che vanno in qualche modo coinvolti e preparati per avvicinarli al mondo del lavoro. Quindi, grande soddisfazione per questa sinergia che mette in campo le rispettive competenze per una collaborazione che intendiamo proseguire negli anni a venire” ha affermato l’assessore alle Politiche giovanili e Università, Marco Battino.

“Oggi con il Comune di Ancora avviamo un processo condiviso di interventi e azioni specifiche per migliorare concretamente la vita dei bambini, delle bambine e degli adolescenti del territorio e, più in generale, per favorire condizioni di crescita e benessere della comunità di Ancona. L’esperienza ci ha dimostrato che dare a bambini, bambine e adolescenti la possibilità di immaginare il proprio futuro liberamente, senza preclusioni dettate dal contesto di provenienza, potenziando le risorse per prevenire la dispersione scolastica e la povertà educativa e sperimentando modelli di intervento integrato, genera un cambiamento positivo sia nei protagonisti che nel territorio”, ha dichiarato Enrico Serpieri, Capo Dipartimento Coesione territoriale di Save the Children.

Save the Children, già presente nella regione Marche con diversi programmi dedicati all’infanzia e all’adolescenza, amplia il suo intervento per il contrasto alla povertà educativa, che priva bambini, bambine e adolescenti dell’opportunità di apprendere e sviluppare capacità e talenti, con il progetto Net4Neet_2 (N4N_2) realizzato da Save the Children con il sostegno del Fondo di Beneficenza di Intesa Sanpaolo. Il progetto, che in un anno raggiungerà 1.982 bambini, ragazze e ragazzi fino ai 22 anni, prevede percorsi per migliorare le competenze digitali, tecnologiche e relazionali di bambini e adolescenti dagli 8 ai 15 anni, con un’attenzione all’orientamento formativo; e percorsi per potenziare le competenze occupazionali di ragazze e ragazzi NEET dai 16 ai 22anni, che, unitamente ad azioni mirate allo sviluppo di reti territoriali, possano facilitarne l’inserimento formativo o professionale.