Superenalotto, il titolare del punto vendita dove è stato centrato il ‘6’ da 88,2 milioni: “Ho saputo della vittoria da voi giornalisti, stavo vedendo Italia-Germania”

ROMA – Nella giornata mondiale della felicità il SuperEnalotto regala un Jackpot da 88.232.801,88 milioni di euro. “Sono molto emozionato e felice, è la prima vincita così alta che si verifica presso il nostro punto vendita e devo dire che ancora non ho ben realizzato, l’ho scoperto grazie a voi giornalisti mentre stavo provando a vedere la partita Italia-Germania”. Contattato da Agipronews, non nasconde tutta la propria emozione Marco Angeletti, titolare dell’omonimo punto vendita situato in Via della Giustiniana, 271, a Roma, dove giovedì 20 marzo 2025 è stato centrato un “6” al SuperEnalotto da 88.232.801,88 milioni di euro.

“Non so chi possa essere il fortunato o la fortunata vincitrice, qui da noi vengono spesso clienti del quartiere, ma non solo. Se si presentasse e facesse un regalo al nostro punto vendita, noi saremmo felici, anche per festeggiare insieme. Spero che continuerà a venire qui, anche mantenendo l’anonimato. Noi brinderemo comunque, siamo davvero molto contenti”, conclude Angeletti.