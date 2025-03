Palermo, 19 marzo 2025 – Il Segretario Generale della CGIL, Maurizio Landini, sarà protagonista dell’importante iniziativa “Costruttori di futuro – I lavoratori della conoscenza”, che si terrà giovedì 20 marzo presso il Teatro Savio di Palermo, dalle ore 9 alle 14. L’evento, promosso dalla FLC CGIL Sicilia e da Proteo Fare Sapere Sicilia, metterà al centro il ruolo cruciale di scuola, università, ricerca e AFAM nel costruire il futuro del Paese.

La giornata vedrà la partecipazione di numerosi rappresentanti del mondo del lavoro, dell’istruzione e della società civile. Interverranno lavoratrici e lavoratori della conoscenza, insieme a figure di spicco come Gianna Fracassi, Segretaria Generale della FLC CGIL, Eliana Romano, Presidente di Proteo Fare Sapere Sicilia, Adriano Rizza, Segretario Generale FLC CGIL Sicilia, e Gabriella Messina, Segretaria Regionale CGIL Sicilia. Ad arricchire il dibattito, saranno presenti anche personalità del mondo dell’attivismo e della cultura, tra cui Luisa Impastato della Casa Memoria “Felicia e Peppino Impastato”, Turi Benintende di LIBERA Palermo e il giornalista Corradino Mineo.

L’iniziativa affronterà temi fondamentali per il futuro dei settori della conoscenza, tra cui la necessità di maggiori risorse economiche per i salari, la lotta alla precarietà, il contrasto all’autonomia differenziata e la difesa della centralità del Contratto Collettivo Nazionale. Sarà ribadito con forza il principio “stesso lavoro, stessi diritti”, opponendosi ai tagli che continuano a colpire scuola, università e ricerca.

Oltre ai dibattiti, l’evento proporrà momenti di cultura e spettacolo, con un monologo dell’attore Ernesto Maria Ponte e l’esibizione musicale della band “Musica Ribelle” della FLC CGIL.

A moderare l’incontro sarà il giornalista Stefano Iucci di “Collettiva”.

Un appuntamento imperdibile per chi crede in un futuro fondato sulla conoscenza, sulla giustizia sociale e sui diritti dei lavoratori.

