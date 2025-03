Russo nuovo presidente Ance Sicilia, gli auguri di buon lavoro di Falcone (FI-PPE): «Proseguire su valorizzazione di imprese siciliane e lavoro»

Strasburgo, 12 marzo – L’eurodeputato Marco Falcone, vice capo delegazione di Forza Italia nel Gruppo PPE al Parlamento Europeo, esprime i migliori auguri di buon lavoro al neo eletto presidente di Ance Sicilia, Salvo Russo. «Con Salvo Russo alla guida dell’Ance Sicilia – afferma – sono certo che l’associazione continuerà a rappresentare con forza e determinazione gli interessi delle imprese edili siciliane, contribuendo alla crescita del nostro territorio. L’Ance è sempre stata un partner fondamentale per la crescita delle infrastrutture in Sicilia. Sono fiducioso sul raggiungimento di traguardi ancora più ambiziosi».

«Un sentito ringraziamento – prosegue Falcone – va all’uscente presidente Santo Cutrone, con il quale ho avuto il privilegio di collaborare intensamente durante il mio mandato quinquennale da assessore alle Infrastrutture della Regione Siciliana. Insieme, abbiamo messo in campo numerosi progetti per la crescita e lo sviluppo della nostra isola, puntando sulla modernizzazione delle infrastrutture e sulla valorizzazione del settore delle costruzioni. La sua dedizione e competenza sono state cruciali per affrontare le sfide che abbiamo incontrato lungo il percorso», sottolinea Falcone.

«Investire nelle opere pubbliche – chiosa l’eurodeputato azzurro – non è solo una questione di sviluppo infrastrutturale, ma anche di sviluppo economico e sociale. Con il contributo di tutti, continueremo a lavorare per garantire alla Sicilia le infrastrutture di cui ha bisogno, con l’obiettivo di favorire la crescita delle aziende e creare nuovi posti di lavoro», conclude il vice capo delegazione FI a Bruxelles e Strasburgo.

