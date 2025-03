Imam Nader Akkad della Grande Moschea di Roma su libro di Maimone: “Invita ad una riflessione profonda sul valore della parola vitale, foriera di dialogo e pace”

L’abbraccio fraterno tra Papa Francesco e il Grande Imam di Al-Azhar durante la firma del Documento sulla Fratellanza Umana sono espressione della comunicazione creativa, simbolo di unità e di fratellanza

Roma, 6 marzo 2025 – “È con grande piacere scrivere queste riflessioni per il libro ‘La comunicazione creativa per lo sviluppo socio-umanitario’ di Biagio Maimone, un’opera che invita alla riflessione profonda sull’importanza delle parole e sulla loro capacità di arricchire o impoverire le relazioni umane. In un’epoca in cui la comunicazione è spesso appiattita dalla superficialità e dall’influenza di una subcultura comunicativa diseducativa, Biagio ci esorta a riconsiderare il potere del linguaggio come strumento umanitario e sociale.

L’autore afferma con forza che ‘la parola è vita’, un’affermazione che ci ricorda come le nostre comunicazioni debbano generare essenze vitali, impregnate di significato e valore. Questo richiamo alla responsabilità etica e morale della comunicazione è di fondamentale importanza, poiché le parole devono essere al servizio dell’emancipazione umana e della costruzione di un dialogo autentico e costruttivo. In quest’ottica, il libro diventa un appello a generare quella ‘bellezza morale’ attraverso la parola, un insegnamento capace di migliorare le relazioni umane e di educare le coscienze” ha dichiarato

l’Imam Nader Akkad della Grande Moschea di Roma, Presidente del Consiglio EuroMediterraneo per il Dialogo, Copresidente Commissione internazionale Mariana Musulmano Cristiana della Pontificia Accademia Mariana Internazionalis, in merito al libro del giornalista Biagio Maimone intitolato “La Comunicazione Creativa per lo sviluppo socio-umanitario”.

Il libro ha ricevuto la Benedizione Apostolica di Sua Santità Papa Francesco e l’apprezzamento del Segretario di Stato della Santa Sede , Cardinale Pietro Parolin, e del Cardinale Gianfranco Ravasi.

Maimone è Direttore dell’ufficio stampa dell’Associazione Bambino Gesù del Cairo, il cui Presidente è Monsignor Yoannis Lazhi Gaid, già Segretario personale di Sua Santità Papa Francesco.

L’ Imam ha aggiunto: “Biagio Maimone ci invita a riflettere su come la comunicazione possa diventare uno strumento di pace e di dialogo, fondamentale per il progresso umano e per un futuro che valorizzi la dignità di ogni individuo.

In questo contesto, desidero sottolineare un aspetto ulteriore della comunicazione creativa, quello rappresentato dal contatto fisico umano e dall’abbraccio fraterno, simbolo di unità e solidarietà. Le immagini che ritraggono Papa Francesco e il Grande Imam di Al-Azhar durante la firma del Documento sulla Fratellanza Umana sono particolarmente significative in tal senso. Quell’abbraccio, colmo di rispetto e apertura, esprime un messaggio potente e universale: la riconciliazione e la cooperazione possono nascere anche dalle differenze.

In un mondo sempre più connesso, in cui le parole possono viaggiare in un istante, non dobbiamo dimenticare che la comunicazione più profonda avviene spesso attraverso gesti semplici e autentici. L’abbraccio fraterno, come quello immortalato in quelle immagini, offre un potente esempio di come il contatto umano possa trascendere le parole, veicolando messaggi di pace, comprensione e amicizia che raggiungono il cuore delle persone, ispirando una vera e duratura fraternità.

Il libro di Biagio Maimone rappresenta una guida preziosa e necessaria in un’epoca complessa, invitandoci a utilizzare la comunicazione come un mezzo per promuovere la bellezza morale e a coltivare relazioni umane autentiche. Attraverso le parole e i gesti, costruiamo insieme un mondo in cui il dialogo e la pace siano i fondamenti della nostra convivenza”.