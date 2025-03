“Sulla parità di genere si deve andare oltre la norma approvata in commissione. Si abbassi il limite dei 3500 abitanti e si applichi la norma nazionale che prevede il 40 per cento di donne nelle giunte dei Comuni superiori a 3000 abitanti.”

Lo affermano i deputati del Movimento 5 Stelle presenti oggi in commissione Affari Istituzionali,

Angelo Cambiano, Lidia Adorno e Roberta Schillaci.

“Non si capisce – dicono – perché dovremmo avere un tetto più basso di quello previsto nel resto d’Italia. Per questo presenteremo in aula un emendamento in questa direzione. Le donne in giunta dovrebbero essere la normalità, senza bisogno di norme che forzino la mano in questo senso. Ma finché questo non avviene, ben vengano le imposizioni normative.”