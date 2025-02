Percorsi Arte&Fede: ecco le App per l’abbattimento delle barriere cognitive e sensoriali

Di Carmelo Petrone

Il 19 febbraio 2025, nella sala “Giovanni Paolo II” del Palazzo Arcivescovile-Museo Diocesano di Agrigento(Mudia) sono state presentate le applicazioni e i nuovi strumenti per l’abbattimento delle barriere cognitive per la conoscenza dei Percorsi Arte&Fede dell’Arcidiocesi di Agrigento: la Basilica Cattedrale “San Gerlando”, le opere del Museo Diocesano e della Chiesa S.Maria dei Greci costruita sul tempio greco.

Al momento sono intervenuti Giuseppe Cumbo, Vicario Generale dell’Arcidiocesi di Agrigento, Giuseppe Pontillo, direttore dell’Ufficio BBCCEE e parroco della Cattedrale, Domenica Brancato, direttore del Mudia, Francesco Di Paolo docente del corso di laurea in architettura Unipa, Roberto Albergoni per Agrigento capitale italiana della cultura, Michele Zambuto per l’ordine degli ingegneri, Piero Fiaccabbrino per l’ordine degli architetti, Rosario Genchi e collaboratori curatori del bando PNRR del MIC, Benedetto Sciarrabbone, perito elettronico curatore della parte hardware del progetto e Nicola Palmeri, informatico che ha sviluppato le applicazioni e l’ecosistema digitale specifico del progetto. (vedi qui)

Quest’ultimo, mostrando ai presenti il lavoro realizzato, ha condotto i presenti alla scoperta del progetto, illustrando anche gli obiettivi, le sfide che il team di sviluppo ha affrontato, l’importanza data all’accessibilità e all’inclusione.Nello specifico Nicola Palmeri ha presentato le App del progetto sviluppate per il MUDiA.

Esse sono:

MUDIA APP VR (vai)

Grazie all’avanzata tecnologia della Realtà Virtuale, gli spettatori hanno ora l’opportunità di immergersi in quattro diverse epoche storiche della Cattedrale di Agrigento: Normanna (qui), Chiaramontana (qui), Rinascimentale (qui), Barocca (qui)

Questo strumento immersivo consente di percorrere le varie fasi di costruzione e le evoluzioni architettoniche che hanno modellato il monumento nel corso dei secoli. Indossando i visori VR, gli utenti possono esplorare virtualmente l’interno dell’edificio, ammirando da vicino i dettagli artistici e architettonici distintivi di ogni periodo storico. Questa esperienza non solo arricchisce la comprensione storica e culturale dei visitatori, ma stabilisce anche un legame visivo tra il passato e il presente di questa struttura iconica. Ogni epoca storica è dettagliatamente presentata in una pagina dedicata. Un altro progetto di ricostruzione significativo riguarda la chiesa di Santa Maria dei Greci edificata su di un tempio risalente al periodo greco della città di Agrigento.

APP TAG (vai)

L’applicazione Tag è stata sviluppata per migliorare l’accessibilità e l’interazione con punti di interesse (POI) negli spazi del Mudia, utilizzando la tecnologia Near Field Communication (NFC). Questa tecnologia consente una comunicazione wireless a corto raggio tra dispositivi compatibili, come smartphone e tag NFC incorporati in targhette o pannelli informativi. A differenza dei codici QR che richiedono un allineamento visivo per la scansione, i tag NFC funzionano tramite un semplice contatto, il che li rende particolarmente utili per gli utenti non vedenti o ipovedenti.

La principale caratteristica dell’App Tag è la sua capacità di offrire un’esperienza intuitiva e accessibile a tutti gli utenti.

I punti di interesse sono equipaggiati con tag NFC che contengono dati digitali e sono marcatori anche in Braille. Gli utenti non vedenti possono facilmente localizzare questi punti grazie al rilievo in Braille, appoggiare il loro dispositivo mobile al tag e ricevere immediatamente contenuti audio che descrivono il POI in dettaglio.

Questa modalità di interazione offre numerosi vantaggi rispetto ai tradizionali QR codes: non è necessaria alcuna azione visiva per accedere alle informazioni, rendendo il processo molto più accessibile per persone con disabilità visive. Inoltre, l’applicazione può fornire descrizioni audio ricche e coinvolgenti, migliorando significativamente l’esperienza del visitatore e fornendo contesto e storia in modo più efficace e personale.

L’App Tag NFC si dimostra quindi uno strumento essenziale per rendere la cultura e l’arte più accessibili, eliminando barriere fisiche e sensoriali e promuovendo un’esperienza inclusiva per tutti gli utenti. Questo approccio innovativo non solo migliora l’accesso alle informazioni, ma arricchisce anche l’engagement dei visitatori, offrendo una nuova dimensione alle visite culturali e storiche.

APP TOTEM (vai)

Scopri AppTotem offre una modalità d’uso intuitiva e accessibile. Si può scegliere tra italiano, inglese, tedesco, francese e spagnolo tramite un semplice tocco e lasciarsi accogliere da un avatar 3D che parlerà la lingua selezionata. l’avatar guiderà il visitatore attraverso le varie sezioni del museo, arricchendo la visita con schemi, mappe e immagini dettagliate. Gli avatar 3D, disponibili in diverse etnie, rendono l’esperienza ancora più personalizzata e inclusiva. Ma non è tutto: AppTotem include anche video con attori reali che, utilizzando la lingua dei segni LIS, forniscono informazioni essenziali in modo chiaro e inclusivo. Visita il museo in modo completamente nuovo con AppTotem, l’app che porta la tecnologia al servizio della cultura.

App LIBRO INTERATTIVO (vai)

L’App Libro Interattivo, l’innovazione nel campo dei libri digitali! Questa app trasforma un libro virtuale in una piattaforma multimediale dinamica. Immagina un libro con pagine formato A3 o più grandi, accompagnato da un videoproiettore collegato a un PC con Windows, che illumina ogni doppia pagina aperta con contenuti vividi e coinvolgenti.

L’AppLibro Interattivo non si limita a visualizzare immagini, video e testi; è progettata per tenere conto della geometria dell’insieme libro e proiettore, garantendo che ogni pagina proiettata sia perfettamente allineata con il contenuto. In più, simula l’effetto dello sfogliare fino a 8 pagine, creando un’esperienza visiva così reale che sembrerà di girare realmente le pagine del libro. Prima di generare l’eseguibile, è possibile caricare vari tipi di contenuti, personalizzando ogni presentazione a seconda delle necessità. AppLibro Interattivo è molto più di un libro: è una finestra su un mondo di apprendimento e intrattenimento, che eleva ogni lettura a un’esperienza interattiva e immersiva.

App TavoloTouch (vai)

L’applicazione TavoloTouch è stata progettata specificamente per funzionare su dispositivi con schermi touch di grandi dimensioni. L’interfaccia utente è ottimizzata per facilitare l’accessibilità: i pulsanti, ad esempio, sono strategicamente posizionati nella parte inferiore dello schermo per essere facilmente raggiungibili. Questa caratteristica rende l’app particolarmente adatta per schermi installati in ambienti pubblici o per presentazioni interattive. Inoltre, TavoloTouch è dotata di un sistema di aggiornamento remoto, il che significa che può essere aggiornata e ampliata senza interventi diretti sul dispositivo, garantendo così continuità e efficienza nel tempo. Questa funzionalità è essenziale per mantenere l’applicazione al passo con le ultime innovazioni tecnologiche e le esigenze degli utenti. Un altro punto di forza di TavoloTouch è l’integrazione di assistenti virtuali tridimensionali multilingua. Questi assistenti sono progettati per fornire descrizioni dettagliate e coinvolgenti dei luoghi esposti, come la Cattedrale e il Museo associato. L’esperienza immersiva offerta dagli assistenti 3D arricchisce la visita degli utenti, rendendo l’informazione non solo più accessibile, ma anche più intrigante.

L’uso di tecnologie avanzate e l’attenzione all’accessibilità fanno di TavoloTouch un’opzione ideale per musei, gallerie d’arte, e altre istituzioni culturali che desiderano modernizzare l’interazione con i visitatori e migliorare l’esperienza educativa attraverso l’uso della tecnologia. L’accessibilità è una delle colonne portanti di TavoloTouch, che non solo offre un’interfaccia utente intuitiva, ma è anche dotata di funzionalità avanzate per rendere i contenuti accessibili a tutti i visitatori, indipendentemente dalle loro capacità fisiche o cognitive. Per esempio, l’applicazione supporta l’ingrandimento del testo e l’adattamento del contrasto per assistere utenti con difficoltà visive, oltre a fornire descrizioni audio delle opere e dei luoghi, che sono di grande aiuto per i visitatori non vedenti o ipovedenti.

Un altro aspetto innovativo di TavoloTouch è la sua capacità di offrire visualizzazioni multiple delle inquadrature della cattedrale e delle opere esposte nel museo. Gli utenti possono scegliere tra diverse angolazioni e zoom dettagliati, permettendo loro di esplorare ogni angolo e particolare delle opere d’arte e dell’architettura in modo virtuale. Questo non solo arricchisce l’esperienza visiva, ma permette anche a coloro che non possono fisicamente visitare il sito di godere della bellezza e dei dettagli dei luoghi esposti.

In aggiunta, TavoloTouch offre un’interazione personalizzata, permettendo agli utenti di selezionare percorsi specifici attraverso l’applicazione a seconda dei loro interessi e del tempo disponibile. Questo rende la visita virtuale ancora più efficace e piacevole, poiché ciascun utente può costruire un’esperienza su misura che rispecchia le proprie preferenze e necessità. Complessivamente, TavoloTouch è più di una semplice applicazione; è uno strumento potente che trasforma l’accesso alla cultura e all’arte, rendendolo più inclusivo, interattivo e arricchente. Questa tecnologia non solo migliora l’esperienza dei visitatori ma apre anche nuove possibilità per l’educazione e l’engagement nel settore culturale.

L’applicazione “Mudia A.I.” sfrutta la potenza di ChatGPT per offrire un’esperienza interattiva e informativa ai visitatori del Museo Diocesano Mudia e, separatamente, della Cattedrale di Agrigento. Questa app avanzata si distingue per la sua capacità di elaborare informazioni dettagliate contenute in una biblioteca di PDF, specificamente caricati per arricchire la conoscenza dei visitatori riguardo alle collezioni del museo e alla storica cattedrale.

Chiedi al Mudia A.I.

L’Applicazione permette all’utente di avere:

Interfaccia ChatGPT Personalizzata

“Mudia A.I.” utilizza ChatGPT per interpretare e rispondere a domande specifiche basandosi sul contenuto dei PDF relativi alle opere d’arte, agli artefatti e agli aspetti architettonici della Cattedrale di Agrigento e del museo.

Supporto Multilingue

Progettata per accogliere un pubblico internazionale, l’app offre risposte in varie lingue, utilizzando tecnologie di traduzione e elaborazione del linguaggio naturale all’avanguardia.

Interazione Personalizzata

Gli utenti possono interagire direttamente con l’app per ottenere dettagli approfonditi, come il contesto storico di un’opera o le specifiche architettoniche di parti della cattedrale

Navigazione intuitiva

Con un’interfaccia utente facile da navigare, “Mudia A.I.” è accessibile anche per chi non è particolarmente esperto di tecnologia, garantendo che tutti i visitatori possano trarre vantaggio dalle sue funzionalità.

Accessibilità Avanzata

L’app include funzioni come testo ad alto contrasto e lettura ad alta voce, facilitando l’accesso per visitatori con diverse esigenze.

Vantaggi dell’utilizzo di “Mudia A.I.”

Approfondimento Educativo: Accesso diretto a informazioni dettagliate che potenziano significativamente l’apprendimento durante la visita.

Interattività Stimolante: L’interazione con ChatGPT invoglia i visitatori a esplorare oltre il superficiale, offrendo una comprensione più profonda delle esposizioni.

Inclusività e Accessibilità: Grazie al supporto multilingue e alle funzioni accessibili, l’app è utile per un vasto pubblico, abbattendo barriere linguistiche e facilitando l’esperienza a visitatori con disabilità.

“Mudia A.I.” non è solo un assistente virtuale, ma un compagno indispensabile che trasforma la visita al Museo Diocesano Mudia e alla Cattedrale di Agrigento in un’esperienza educativa, interattiva e profondamente personale, sfruttando al meglio le tecnologie AI moderne.