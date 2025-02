“A La Vardera e al suo neonato Movimento faccio i migliori auguri. La nascita di forze alternative a Schifani, Cuffaro e alle destre non può che farci piacere e, soprattutto, non può che fare bene alla Sicilia, sempre più martoriata per causa di chi ci governa e di chi ci ha governato in passato”.

Lo afferma il referente M5S per la Sicilia Nuccio Di Paola, oggi alla presentazione di Controcorrente, il nuovo Movimento fondato dal deputato regionale.

“Con Ismaele – dice Di Paola – condividiamo molte battaglie, dalla viabilità all’acqua, dalla sanità alla lotta agli sprechi. A lui il mio più sincero in bocca al lupo”

