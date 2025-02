MillionDay, inizio 2025 da record: a gennaio vinti oltre 5 milioni di euro, anche Trabia (PA) tra le città fortunate

ROMA – Un inizio 2025 da incorniciare per il MillionDay. Il primo mese dell’anno è partito come meglio non si potrebbe, scrive Agipronews, con ben sette vincite, cinque da un milione di euro e due da 100mila euro, per un totale di 5,2 milioni di euro.

La regione più fortunata è il Lazio, con un colpo da 1 milione di euro messo a segno lo scorso 28 gennaio a Genzano di Roma, in provincia di Roma, a cui si aggiungono i 100mila euro vinti nella Capitale il 5 gennaio. Gli altri quattro premi milionari sono stati centrati il 12 gennaio a Firenze, il 24 gennaio a Medesano (PR), il 30 gennaio ad Arona (NO) e nell’ultimo giorno del mese a Trabia (PA), portando il totale all-time a quota 323 vincite da un milione. Completa il quadro di un gennaio indimenticabile i 100mila euro vinti a Verona il 29 gennaio scorso.