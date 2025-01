Palermo 30 gennaio 2025 – “L’approvazione della legge sull’Ecotassa che destina risorse ai comuni che vivono il disagio di ospitare discariche, è per noi del Movimento 5 Stelle un positivo segnale anche da un punto di vista politico, considerata la palesata sensibilità ai temi dell’ambiente da parte dell’MPA. Le nostre proposte infatti, hanno avuto disco verde anche grazie alla collaborazione del presidente della Commissione Ambiente, Giuseppe Carta che è autorevole esponente dell’MPA. A questo punto i lombardiani e lo stesso Raffaele Lombardo, non abbiano paura di avere idee diverse da Totò Cuffaro e Renato Schifani, perché sono convinto che sul no agli inceneritori, la pensano proprio come noi”.

Lo dichiara il deputato ARS e coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle, Nuccio Di Paola, all’indomani dell’approvazione a Sala d’Ercole della legge che destina risorse ai Comuni dove insistono discariche pubbliche e private, facendo quindi tornare in termini di servizi ai cittadini, quelle risorse che i gestori delle discariche, pubbliche e private, destinano già alla Regione sotto forma di royalty.

“Auspichiamo – conclude Di Paola – che i siciliani possano contare anche sull’apporto dell’MPA di Lombardo per scongiurare l’enorme sperpero di denaro per la realizzazione di inceneritori targati Cuffaro e Schifani, che comunque non vedranno mai la luce. Denaro che sono certo può essere meglio utilizzato per la realizzazione di quell’impiantistica diffusa sulla differenziata che da anni auspichiamo”.