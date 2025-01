Sicilia: Chinnici (PD), mentre la sanità cade a pezzi la maggioranza vuole garantire privilegi

Palermo, 23 gennaio 2025 – “Mentre i cittadini siciliani soffrono carenze strutturali negli ospedali, esponenti politici della maggioranza sembrano più interessati a garantire privilegi che a risolvere i problemi del sistema sanitario. Bene, a tal proposito, ha fatto il Presidente Schifani ad ascoltare l’appello dei sindacati e le critiche dell’opposizione, chiedendo il ritiro del ddl sulla dirigenza regionale per ulteriori approfondimenti”. Lo dice Valentina Chinnici, deputata del PD all’Assemblea Regionale Siciliana, commentando alcuni provvedimenti che consentirebbero a medici, sanitari e amministrativi di Asp e ospedali, attualmente in comando presso l’Assessorato alla Salute, di essere assunti come dirigenti senza sottoporsi al corso di un anno e al concorso pubblico previsto dalla legge nazionale

“La Sicilia – aggiunge Chinnici – merita risposte serie, programmazione strategica e interventi strutturali, non giochi di palazzo che mortificano l’istituzione regionale e penalizzano l’intera comunità”.

