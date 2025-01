Palermo 22 gennaio 2025 – “Il comparto dei precari forestali è stato illuso per l’ennesima volta dalle promesse della destra del Presidente Schifani e dalla Lega di Sammartino che fino a pochi mesi fa parlavano di stabilizzazione, mentre oggi, evidentemente, si sono voltati dall’altra parte. Anche per queste ragioni stamattina ho portato la mia solidarietà a tutti i lavoratori scesi in piazza insieme ai sindacati. Non capirò mai come si fa a votare questa destra disastrosa”. Lo ha dichiarato il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle, Nuccio Di Paola, partecipando al fianco dei sindacati, alla manifestazione di questa mattina in Piazza Indipendenza a Palermo.

