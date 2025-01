Ciminnisi: (M5S) “Schifani sereno sulla crisi idrica? Qualcuno lo informi che il Ministero ha chiuso una diga nel Trapanese, mettendo in ginocchio gli agricoltori”

“Secondo Schifani la Sicilia in tema di crisi idrica vivrebbe un momento di apparente serenità?

Qualcuno lo informi che proprio in questi giorni il Ministero ha messo fuori servizio la diga Trinità, mettendo in ginocchio gli agricoltori del Trapanese e in crisi migliaia di ettari di vigneti, oliveti e di altre pregiate colture nel Belice. Evidentemente questa tranquillità è più apparente di quanto lo stesso presidente affermi e c’è ben poco da stare sereni, come dice”.

Lo afferma la deputata M5S Cristina Ciminnisi, commentando una dichiarazione del presidente della Regione Schifani riportata dalla stampa.

“Qualcuno dica pure – continua Ciminnisi – da dove prenderanno ora l’acqua per irrigare i propri campi gli agricoltori che aspettano risposte da anni per una diga, le cui condizioni critiche sono note dal 2021, senza che la Regione abbia mai mosso un dito”.