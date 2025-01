La solidarietà da parte del mondo politico:

INTIMIDAZIONE CAMBIANO A LICATA, FALCONE (FI-PPE): «UNITI CONTRO VIOLENZA, SOLIDARIETÀ AD ANGELO‭»

2 gen – «Voglio mandare un grande abbraccio ad Angelo Cambiano e alla sua famiglia in questo momento certamente difficile. Di fronte a un atto barbaro come l’intimidazione subita dal deputato regionale, non ci sono colori politici o barriere che tengano. Dobbiamo unirci nel condannare chi fa ricorso alla violenza e alla prevaricazione, in politica come negli altri ambiti della società. Esprimo massima vicinanza e solidarietà ad Angelo, certo che proseguirà nel suo impegno più forte di prima». Così l’eurodeputato di Forza Italia-PPE Marco Falcone, a seguito dell’intimidazione ai danni del deputato regionale M5S Angelo Cambiano. Ignoti a Licata avrebbero sparato alcuni colpi di arma da fuoco contro le vetrate dell’edificio che ospita la sua segreteria politica.

Intimidazione a Cambiano, gruppo M5S Ars vicino al collega. “Gesto vile ed esecrabile che non ferma la sua azione”.



“Siamo tutti vicinissimi al collega Angelo e condanniamo senza mezzi termini questo vile ed esecrabile gesto contro un collega ed amico che già troppe volte in passato è stato oggetto di pesanti azioni intimidatorie per la sua azione a tutela della legalità. Ad Angelo, di cui conosciamo il coraggio e la determinazione, esprimiamo tutta la nostra solidarietà, certi che continuerà ad orientare la sua azione politica in direzione del bene comune, come ha sempre fatto”.

Lo affermano i deputati M5S all’Ars, a commento dell’atto intimidatorio subito dal collega Angelo Cambiano, contro la cui segreteria politica ignoti hanno esploso alcuni colpi di arma da fuoco.

Intimidazione Cambiano. Pellegrino (FI) “Nessuna violenza accettabile in politica. Si individuino responsabili”

Stefano Pellegrino, capogruppo di Forza Italia all’Assemblea Regionale Siciliana esprime a nome di tutti i deputati regionali del partito “la più ferma condanna per l’atto intimidatorio subito dall’onorevole Angelo Cambiano ai danni della sua segreteria politica.”

“Si tratta di un atto vile e inqualificabile – dichiara Stefano Pellegrino – che non può trovare alcuna giustificazione. La violenza non ha spazio nel dibattito politico, e qualsiasi atto di violenza è un attentato alla democrazia stessa e al libero confronto. Ci auguriamo che le forze dell’ordine possano individuare al più presto gli autori di questo gesto e assicurarli alla giustizia.”

Intimidazione a on.le Cambiano. Caronia (Noi Moderati) “Violenza non può essere usata per condizionare politica”

“Esprimo la mia solidarietà all’onorevole Angelo Cambiano per l’atto intimidatorio che ha colpito la sua segreteria politica. È urgente individuare i responsabili e assicurarli alla giustizia, così come individuare il contesto entro cui qualcuno tenta di condizionare l’operato di un rappresentante dei cittadini.

Nessuna forma di violenza può far parte del dibattito politico o essere usata come strumento di pressione.”

Lo dichiara Marianna Caronia, deputata regionale di Noi Moderati.

Solidarietà di FDI Provincia di Agrigento all’On. Angelo Cambiano

Rispetto al vile atto intimidatorio ai danni dell’On. Angelo Cambiano, Fratelli d’Italia esprime piena vicinanza e solidarietà. Si tratta di un gesto grave ed inaccettabile.

Fatti come questi non possono che unire i colori e quanti si impegnano nel servizio politico. La condanna unanime appare doverosa in momenti come questo. La comunità politica, tutta, senza distinzioni di parte, deve mostrarsi unita e solidale perché si superino retaggi del passato che la Sicilia ha estrema necessità di consegnare alla storia. Tutti dobbiamo sentirci addosso questa grande responsabilità perché la violenza, le minacce ed il terrore trovino spazio soltanto nei libri di storia per consegnare ai nostri giovani e alle future generazioni una Sicilia libera e capace di fare della legalità un baluardo contro ogni forma di prevaricazione.

Massima è la fiducia nella Magistratura e nelle Forze dell’Ordine affinchè gli autori di tali gesti vengano individuati ed assicurati alla giustizia.

Lo dichiara in una nota il Presidente Provinciale Adriano Barba

Intimidazione a Cambiano, Di Paola “Tutto il M5S Sicilia vicino al collega. Atto grave contro la libertà d’azione della politica”

“Tutto il M5S Sicilia è vicino al collega Angelo Cambiano, oggetto di un grave atto intimidatorio che, ne sono sicuro, conoscendolo, non cambierà di una virgola il suo atteggiamento e la sua ferrea determinazione a spendersi per la legalità, cosa per cui in passato ha già pagato un duro prezzo. L’augurio è che gli inquirenti riescano a risalire al più presto ai responsabili di questo vile e gravissimo gesto che, pare chiaro, vuole essere un freno alla libertà d’azione della politica tutta e contro il quale siamo tutti chiamati a rispondere, moltiplicando gli sforzi per il bene comune.”

Lo afferma il coordinatore per la Sicilia del M5S Nuccio Di Paola a commento dell’atto intimidatorio subito dal collega Angelo Cambiano.