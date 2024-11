Ida Carmina, deputata del M5S, saluta il Prefetto di Agrigento Filippo Romano che nel processo di rotazione fra qualche giorno sarà trasferito a Vicenza con il medesimo ruolo.

“Un doveroso ringraziamento al Prefetto Romano che in un territorio difficile ed emergenziale come quello agrigentino ha dato un impulso positivo nel superare le tante criticità in corso lavorando con il massimo impegno. Riconosco al Prefetto grande apertura, impegno e concretezza nell’ affrontare le grandi emergenze del nostro territorio quali siccità, sanità, salvaguardia dei posti di lavoro, viabilità ed altre problematiche. Un Prefetto sempre presente che non si è risparmiato, in un processo continuo fatto di dialogo e collaborazione istituzionale a tutti i livelli. Auguro al Dott. Romano di proseguire su questa scia la sua carriera professionale ed esprimo un doveroso ringraziamento per il lavoro svolto ad Agrigento. Al nuovo Prefetto di Agrigento Salvatore Cacciamo auguro buon lavoro, convinta che saprà ben affrontare le sfide impegnative che il nostro territorio pone a partire da Agrigento 2025, Capitale italiana della Cultura e le emergenze quotidiane che ancora non hanno trovato una compiuta soluzione”.