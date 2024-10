Palermo, 30 ottobre 2029 – “La sentenza della Corte Costituzionale conferma le ragioni delle mie denunce sul Cefpas, e il tentativo della maggioranza di legittimare l’ente di formazione regionale come ente del sistema sanitario regionale per aggirare i vincoli sulle assunzioni e sulla spesa”. Lo dice Valentina Chinnici, deputata del Pd all’Assemblea regionale siciliana, commentando la sentenza numero 160 della Corte depositata ieri 29 ottobre.

“È inaccettabile – aggiunge – che la politica ancora oggi utilizzi degli enti collaterali, finanziati con risorse pubbliche, snaturandone e forzandone il profilo per facilitare spese e assunzioni continue avvenute senza controlli adeguati e sotto pressioni politiche. È un oltraggio ad una terra e ad un popolo affamato di lavoro. Pertanto continueremo a tenere alta l’attenzione contro simili operazioni poco trasparenti e palesemente illegittime come ha confermato ieri la Corte”.

