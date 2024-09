IL 29,6% DELLE DONNE HA ACQUISTATO UN SEXTOY, GLI UOMINI SI FERMANO AL 19,9%: IL MERCATO VALE OGGI 41 MILIARDI

Vi è un mondo fatto di giocattoli, quello per adulti, che sta crescendo esponenzialmente. A scattare la fotografia del “fenomeno sex toy” è il portale Incontri-ExtraConiugali.com, il sito più sicuro dove cercare un’avventura in totale discrezione e anonimato, che ha realizzato un sondaggio per capire quanto siano essi diffusi in Italia, regione per regione.

Il mercato mondiale, stando ai valori rilevati dal Bedbible Research Center, è passato dai 10 miliardi di dollari del 2016 ai 40,6 miliardi del 2023, arrivando a stimare 81 miliardi di dollari per il 2030, anno in cui si raddoppierà il valore dello scorso anno.

«La dilagante moda dei sex toy è un fenomeno complesso, favorito dall’evoluzione dei costumi sociali ma anche e soprattutto dal progresso tecnologico. Vero è infatti che Internet ha aperto le porte di questo mondo anche ai più timidi e riservati, proprio come —per quanto riguarda le scappatelle— è accaduto per Incontri-ExtraConiugali.com» commenta Alex Fantini, ideatore del portale di incontri clandestini che fin da sempre garantisce una rapida scappatella romantica sia a chi è in fuga da un matrimonio opprimente, sia a chi cerca una valvola di sfogo per salvare un rapporto preesistente, con la garanzia di non essere colti in flagrante. «Perché il nostro servizio è anche e soprattutto questo: il più assoluto anonimato» sottolinea Alex Fantini.

Insomma negli ultimi 4 anni la spesa per i sex toy è quadruplicata. Nel mondo oltre 3 persone su 10 comprano dei giocattoli per adulti: sul podio americani, britannici e finlandesi, seguiti poi da tedeschi ed australiani. Gli italiani, secondo questa ricerca, si posizionerebbero al quindicesimo posto, dopo francesi, spagnoli, portoghesi ed austriaci.

E la conferma del ruolo predominante dell’online viene anche da un’autorevole ricerca di PWC secondo la quale il 64% dei sex toy viene venduto sul web, mentre solo il restante 36% viene acquistato nei negozi fisici. La promessa dei siti web è semplice: un invio discreto, senza alcun tipo di allusione al contenuto della spedizione.

Quanto è diffuso il fenomeno in Italia? Approfondendo il tema, Incontri-ExtraConiugali.com ha potuto appurare che al primo posto nelle fantasie sessuali delle donne ci sono proprio i desideri legati ai giocattoli sessuali: «il 29% delle donne ha la fantasia di usare sex toy da sole, con il partner o con l’amante» mette in evidenza Alex Fantini.

Secondo il sondaggio di Incontri-ExtraConiugali.com realizzato su un campione di 2 mila uomini e donne di cui la metà iscritti al portale, risulta poi che il 24,8% degli italiani (entrambi i sessi) hanno comprato almeno una volta un sex toy e la percentuale sale al 32,8 tra gli iscritti al portale.

In merito alle differenze per genere, nel campione generale la percentuale è molto più alta tra le donne (29,6%), mentre gli uomini si fermano al 19,9%. E tra gli iscritti ad Incontri-ExtraConiugali.com la percentuale sale al 35,4% per le donne ed al 30,2% per gli uomini.

Ed ecco la distribuzione geografica degli acquisti dei sex toy in Italia:

A) DONNE

01) Emilia-Romagna 44%

02) Lombardia 43%

03) Abruzzo 39%

04) Valle d’Aosta 38%

05) Basilicata 37%

06) Lazio 35%

07) Liguria 34%

08) Veneto 33%

09) Marche 31%

10) Toscana 30%

11) Friuli-Venezia Giulia 29%

12) Campania 28%

13) Calabria 26%

14) Sicilia 25%

15) Umbria 24%

16) Sardegna 22%

17) Puglia 20%

18) Trentino-Alto Adige 19%

19) Piemonte 18%

20) Molise 17%

B) UOMINI

01) Basilicata 34%

02) Toscana 31%

03) Marche 30%

04) Friuli-Venezia Giulia 29%

05) Abruzzo 27%

06) Campania 26%

07) Calabria 24%

08) Valle d’Aosta 23%

09) Veneto 22%

10) Sicilia 20%

11) Sardegna 19%

12) Lazio 18%

13) Trentino-Alto Adige 17%

14) Emilia-Romagna 16%

15) Lombardia 14%

16) Umbria 12%

17) Liguria 11%

18) Piemonte 10%

19) Puglia 8%

20) Molise 7%

C) MEDIA GENERALE

01) Basilicata 36%

02) Abruzzo 33%

03) Marche 31%

04) Toscana 31%

05) Valle d’Aosta 31%

06) Emilia-Romagna 30%

07) Friuli-Venezia Giulia 29%

08) Lombardia 28%

09) Veneto 28%

10) Campania 27%

11) Lazio 27%

12) Calabria 25%

13) Liguria 23%

14) Sicilia 23%

15) Sardegna 21%

16) Trentino-Alto Adige 18%

17) Umbria 18%

18) Piemonte 14%

19) Puglia 14%

20) Molise 12%

D) DONNE ISCRITTE AD INCONTRI-EXTRACONIUGALI.COM

01) Lombardia 49%

02) Abruzzo 48%

03) Emilia-Romagna 47%

04) Lazio 45%

05) Friuli-Venezia Giulia 44%

06) Toscana 43%

07) Sardegna 41%

08) Valle d’Aosta 39%

09) Basilicata 38%

10) Campania 36%

11) Liguria 35%

12) Piemonte 33%

13) Veneto 32%

14) Puglia 30%

15) Calabria 28%

16) Marche 27%

17) Trentino-Alto Adige 26%

18) Sicilia 24%

19) Umbria 22%

20) Molise 20%

E) UOMINI ISCRITTI AD INCONTRI-EXTRACONIUGALI.COM

01) Liguria 45%

02) Lazio 44%

03) Veneto 43%

04) Emilia-Romagna 41%

05) Lombardia 38%

06) Friuli-Venezia Giulia 36%

07) Marche 35%

08) Piemonte 34%

09) Abruzzo 32%

10) Puglia 30%

11) Basilicata 29%

12) Toscana 27%

13) Molise 26%

14) Valle d’Aosta 25%

15) Calabria 24%

16) Campania 22%

17) Trentino-Alto Adige 21%

18) Sardegna 19%

19) Sicilia 17%

20) Umbria 16%