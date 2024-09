Agrigento 13/09/2024  Cartello sociale – crisi idrica: “ finalmente si rendono conto che serve il dissalatore”

Il via libera all’utilizzo dei dissalatori di Porto Empedocle e di Gela, per far fronte all’emergenza siccità in Sicilia, deciso dalla cabina di regia per la crisi idrica presso il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è una notizia che si aspettava da tempo, più volte evocata e finalmente arrivata.

La decisione di affidare pieni poteri al commissario straordinario nazionale per interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, Nicola Dell’Acqua, consentirà di procedere all’acquisizione e all’installazione di dissalatori e attuare le misure necessarie per fronteggiare l’emergenza con le procedure d’urgenza che la grave crisi necessita.

In questa direzione, i pieni poteri di deroga di cui gode il commissario Dell’ Acqua consentiranno di bruciare le tappe rispetto ai tempi ordinari

Dando atto alle istituzioni di essersi impegnati nella direzione più volte sollecitata, rimane il rammarico che si sarebbero potuti guadagnare diversi mesi se si fosse scelta questa strada che da subito sembrava quella obbligata.

Per il cartello Sociale

Don Mario Sorce Alfonso Buscemi Paolo Ottaviano Gero Acquisto