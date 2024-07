Avrei dovuto scriverlo stamattina, lo so.

Eppure non è mai troppo tardi per dire di stare zitti in questo giorno di parate, di clamori mediatici, di interpretazioni, di depistaggi passati e non sappiamo se anche futuri.

Trentadue anni fa, in questo giorno morivano Paolo Borsellino e la sua scorta.

Silenzio!

Quel vocabolo che Dante utilizza nella terza cantica.

Quel vocabolo utilizzato nella cantica delle anime beate.

Silenzio.

Silenzio per rispetto a chi è morto.

Silenzio per chi non ha avuto il tempo di gridare, per chi non ha detto una sola parola e che oggi, se potesse, scoprirebbe di aver detto tanto di più di quanto non abbia potuto immaginare.

Da domani ci sarà modo di tornare a fare baccano, ad avallare o contrastare teorie come se fossimo unici detentori della verità.

Quella verità che per trentadue anni è stata negata nonostante apparentemente ognuno di noi l’avesse in tasca.