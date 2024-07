“Il grande insegnamento lasciato da Paolo Borsellino deve sempre essere tenuto vivo perché sia la bussola nel cammino della vita per i giovani di oggi e di domani. Inaccettabile, però, che dopo 32 anni questa strage sia avvolta ancora da troppi misteri e che la verità appaia, purtroppo, ancora lontana”

Lo afferma il capogruppo del M5S all’Ars Antonio De Luca.

“Le commemorazioni – continua Antonio De Luca – hanno avuto, e hanno ancora, il grandissimo merito di merito di tenere sempre vivo il ricordo di eroi come Borsellino e Falcone e di tramettere a chi non era nato ai tempi delle stragi i loro enormi valori. Un commosso pensiero pensiero va anche ai componenti delle loro scorte, morti per servire lo Stato”.