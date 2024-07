Gela (CL) 12 luglio 2024 – “La Sicilia è quasi completamente a secco e a farne le spese sono cittadini e aziende. La situazione è tale che la carenza d’acqua ci mette sullo stesso livello di Algeria e Marocco”, è quanto afferma in una nota la senatrice siciliana M5S Ketty Damante.

“Una situazione insostenibile che – aggiunge – non può più essere definita emergenza, ormai la siccità è sistemica e, seppur con livelli diversi, colpisce la Sicilia da decenni”.

“Serve un piano organico e non più misure tampone o proroghe. Il Pnrr, il Fondo di coesione e i Psr – prosegue – mettono a disposizione oltre 300 milioni di euro per il potenziamento idrico. Bisogna intervenire subito se vogliamo salvare almeno la metà delle produzioni agricole”.

“Servono infrastrutture in grado di risolvere il problema. La Sicilia non ha bisogno di un Ponte che oltretutto drenerebbe milioni e milioni di litri d’acqua per costruirlo. Schifani si dia una svegliata e si ricordi di essere il Presidente della Regione Sicilia”, conclude Damante.