“Errare è umano ma perseverare è diabolico. Non sono bastate le due non classificazioni ai mondiali, ora anche la fuoriuscita dagli Europei attesta una gestione oltremodo deludente della Nazionale da parte della Federazione: cos’altro deve succedere per far sì che qualcosa cambi?” – così dichiara in una nota l’On. Salvatore Caiata, Presidente della Central European Initiative (CEI).

“È da tempo che evidenziamo – prosegue la nota – la condizione in cui versa la Federazione e oggi, infatti, i risultati si vedono tutti. Non ci sono più alibi. È giunto il tempo che Gravina ne tragga le dovute conclusioni”.

“È cosa nota che ciò che distingue i vincenti dai perdenti è che i primi cercano soluzioni, mentre gli ultimi si nascondono dietro alibi. Non bastava l’indecorosa sconfitta di ieri, abbiamo dovuto assistere questa mattina ad una deprimente conferenza stampa in cui anziché porgere le scuse agli italiani, si è andati alla ricerca di assurde giustificazioni”.

“Forse, anziché indossare e fare pubblicità a sponsor con sorrisi privi di reale coinvolgimento e interesse per la nazionale, sarebbe stato meglio che tutti si fossero impegnati se non per vincere, almeno per perdere dignitosamente”- conclude il Presidente della CEI.