Giochi, Adm dispone l’inibizione di altri 76 siti illegali di gioco online. Sono circa 500 quelli oscurati nei primi 10 mesi del 2023

ROMA – Adm ha diffuso una nota in cui ha annunciato che, entro il prossimo 11 novembre, saranno oscurati altri 76 siti illegali di scommesse e gioco online. Saranno così 491, come ricorda agipronews, i domini di gioco illegale inibiti dall’inizio dell’anno, il doppio rispetto a quanto previsto negli obiettivi assegnati all’Agenzia delle Dogane e Monopoli.

L’attività di contrasto al gioco illegale costituisce uno dei principali obiettivi individuati dal piano strategico del direttore Roberto Alesse, soprattutto alla luce della pericolosità del gioco a distanza offerto senza regole, con possibilità di scommettere ben oltre i limiti consentiti e senza controlli sull’età dei giocatori.

Il contrasto a questo tipo di offerta illegale di gioco rappresenta, inoltre, una forma di tutela dei giocatori e, nello stesso tempo, garantisce all’Erario, e a tutta la filiera del gioco pubblico, la salvaguardia dei rispettivi interessi economici.

Grazie al quotidiano monitoraggio da parte dell’Agenzia e del partner tecnologico Sogei vengono individuati i siti di gioco illegali e viene disposto, tramite i fornitori di connettività, il reindirizzamento ad una pagina del sito istituzionale dell’Agenzia, dove viene specificato che il sito richiesto non è raggiungibile in quanto sprovvisto delle autorizzazioni necessarie per operare la raccolta di gioco in Italia.

