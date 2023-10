Giustizia, Ternullo (FI): “Ripristiniamo garanzie individuali calpestate per anni”

Roma, 04/10/2023: “Sulla lotta alla mafia Forza Italia ha una storia trentennale in Parlamento, come dimostrano gli atti e le norme adottate, di cui da siciliana vado fiera. Dalla confisca allargata dei beni ai mafiosi al carcere duro ai capimafia all’aumento di poteri del Procuratore nazionale antimafia, solo per citare alcune misure che dobbiamo al Presidente Berlusconi e all’attività dei Gruppi parlamentari di Forza Italia. Nonostante i fatti, si è tentato di strumentalizzare la parte di questo decreto relativa alle intercettazioni ambientali, bollando come un favore ai mafiosi. Niente di più falso, anzi”. Così la senatrice di Forza Italia Daniela Ternullo sul dl omnibus in materia di processi, contrasto agli incendi boschivi, tossicodipendenze, salute e cultura, personale della magistratura.

“Le fattispecie in cui viene applicata la disciplina delle intercettazioni vengono ampliate anche a reati come il traffico illecito di rifiuti, che è uno dei nuovi business della criminalità mafiosa, prevedendo un inasprimento del trattamento sanzionatorio in materia di delitti contro l’ambiente – ha proseguito – Tuttavia le nuove norme ripristinano quelle garanzie individuali calpestate per anni da divulgazioni di conversazioni riguardanti persone non coinvolte nei fatti, ponendo fine alla gogna mediatica”.

“Quanto al reato di incendio boschivo, l’inasprimento delle pene va nella giusta direzione – ha aggiunto – Il decreto, approvato dal Consiglio dei ministri ad agosto, proprio mentre la mia Sicilia veniva devastata dai roghi con danni enormi all’ambiente e ad intere aziende, introduce un nuovo quadro giuridico che farà riflettere chi vuole speculare o guadagnare attraverso gli incendi boschivi”.

condividi su: