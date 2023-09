[Sicilia] Cambiali Agrarie. Pellegrino “Bene impegno ABI per rinvio dei pagamenti”

“Dopo il rinvio deciso da Unicredit ad Agosto per il pagamento delle cambiali agrarie da parte delle aziende siciliane, registriamo il positivo impegno dell’ABI, per bocca del suo Presidente Salvatore Malandrino, ad adoperarsi affinché altri Istituti di credito adottino questa scelta, indispensabile per dare respiro a centinaia di imprenditori agricoli della nostra regione.

Così come su altri temi, l’impegno personale del Governatore Schifani e degli Assessori Falcone e Sammartino per far sì che tutte le imprese di un settore chiave della nostra economia possano così affrontare al meglio questo momento di gravissima crisi dovuta a diversi fattori concomitanti, non ultimo l’aumento del carburante e delle materie prime.”

Lo dichiara il presidente dei deputati di Forza Italia all’ARS, Stefano Pellegrino

