Al bar libera vendita di ‘Maria’

Nel corso dei servizi di controllo del territorio, i Carabinieri della Stazione di Soverato hanno scoperto la pubblica vendita di infiorescenze di cannabis in un bar annesso ad un’area di servizio carburanti. I militari hanno sequestrato circa 48 grammi di prodotto, sfuso, contenuto in un barattolo di vetro e posizionato ben in vista sul bancone della cassa. C’era anche esposta un’etichetta riportante la dicitura “Maria € 5 al grammo”. Il gestore del pubblico esercizio, un 46enne della zona, è stato così arrestato in flagranza per il reato previsto dal Testo Unico sulle droghe, ovvero l’art. 73 del DPR 309/90. Nel corso della perquisizione è stato rinvenuto anche un bilancino elettronico di precisione e materiale per il confezionamento; da un’ulteriore perquisizione domiciliare a casa dell’uomo sono stati trovati altri 3 grammi di sostanza stupefacente del tipo “marijuana”. Il 46enne è stato arrestato e su disposizione della Procura della Repubblica di Catanzaro sottoposto agli arresti domiciliari. Il relativo procedimento pende nella fase delle indagini preliminari.

condividi su: