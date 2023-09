CAOS MIGRANTI, SINDACO DI TREVISO A GIORNALE RADIO FM: “PROFUGHI ABBANDONATI NEI COMUNI. AUTONOMIA SOLUZIONE PER NOSTRO PAESE”

Mario Conte, sindaco di Treviso, intervenuto al microfono di Francesco Borgonovo durante il programma “ZTL” su Giornale Radio FM, ha parlato della vicenda del migrante tunisino accusato di stupro da un’altra immigrata nell’hub allestito nella caserma “Serena”:

“Solidarietà alla vittima, certi episodi minano la fiducia delle comunità verso le istituzioni e complicano processo di integrazione. Queste persone vengono scaricate e abbandonate nei nostri territori, con tutte le conseguenze che ciò comporta. L’appello che faccio a tutti gli enti superiori è quello di non lasciare da soli i sindaci, perché tutto diventa più complicato”.

“Burocrazia e realtà viaggiano su due livelli diversi – ha aggiunto Conte –. Soluzioni? I soldi investiti per la gestione dell’accoglienza andrebbero investiti direttamente nei Paesi di partenza per creare condizioni di vita migliori. Autonomia? Siamo convinti che sia la soluzione per il nostro Paese”.

